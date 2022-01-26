РИАМО - 26 янв. Возгорание электробуса произошло вечером в среду на отстойной площадке на Бибиревской улице в районе дома №20, в салоне не было пассажиров, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Это второе возгорание за все время эксплуатации электробусов с 2018 года.

«Электробус обслуживался в рамках контракта жизненного цикла, что означает долгосрочное обслуживание и ремонт со стороны поставщика, а также полное участие в разборе причин. По предварительной версии, очаг находился под кабиной водителя, человеческий фактор пока не исключается», - сказали в пресс-службе.

Электробус был застрахован. После того, как водитель почувствовал запах гари, он обесточил электробус.

На месте находится руководство «Мосгортранса». По факту произошедшего проводится служебное расследование.

Ранее в тестовом режиме на улицах Москвы начал курсировать электробус-«гармошка».