РИАМО - 26 янв. В подмосковном Электрогорске в 2022 году благоустроят берег Стахановского озера, работы пройдут в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», сообщает пресс-служба министерство благоустройства Подмосковья.

По словам министра благоустройства региона Михаила Хайкина, проект благоустройства стал победителем в пятом Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

«Здесь запланировано устройство набережной с организацией пляжной зоны, спусков к воде, площадок для проведения мероприятий, детской площадкой, площадкой для игры в волейбол и настольный теннис, а также прогулочных зон и зон для отдыха», - сказал он.

Дикий пляж будет оборудован лежаками, раздевалками, волейбольной площадкой, навесами и качелями. У берега планируется создать террасу с барной стойкой и розетками.