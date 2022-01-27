РИАМО - 27 янв. Территорию возле станции метро «Некрасовка» благоустроят в текущем году, там приведут в порядок тротуары и проезжую часть, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Ранее около станции «Некрасовка» было выполнено благоустройство прилегающей территории, но район развивается, сейчас там строятся ТРЦ «ТПУ Некрасовка», сквер и 3 подземных пешеходных перехода, — сказал Бирюков.

По его словам, в связи с этим появилась необходимость благоустроить участок улицы Покровской.

Бирюков отметил, что рабочие займутся не только обновлением дорог, но и уберут под землю коммуникации, установят лавочки и фонари.

«Главная задача проекта — сделать территорию комфортной и функциональной для местных жителей», — подчеркнул заммэра.

После благоустройства у жителей появятся новая прогулочная зона, парковка площадью почти 2 тыс. кв. м, собачья площадка.

Еще планируется озеленить сквер на Покровской улице: там высадят 230 кустов и 25 деревьев.