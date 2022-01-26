РИАМО - 26 янв. Почти 1200 подмосковным компаниям помогли льготные кредиты по программе ФОТ 3.0, второй этап начался 1 ноября прошлого года, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

Второй этап программы запустили как антикризисную меру поддержки бизнеса в период нерабочих дней.

«В рамках второго этапа программы ФОТ 3.0 почти половину объема оказанной поддержки получили предприятия общественного питания. Им выдано 41,5 млрд рублей», — отметил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

В министерстве экономического развития Российской Федерации уточнили, что за 2 месяца прошлого года кредиты по программе ФОТ 3.0 поддержали более 26 тысяч российских компаний. Это позволило сохранить около 650 тысяч рабочих мест.

«Льготные кредиты в рамках второго этапа программы ФОТ 3.0 получили 1175 подмосковных компаний. Такая мера поддержки помогла сохранить предприятиям более 29 тысяч рабочих мест. Представители бизнеса Московской области получили финансовую поддержку на сумму более 4,3 млрд рублей», — сказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

За 2 месяца действия программы российский бизнес получил 88,7 млрд рублей льготных кредитов.