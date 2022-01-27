РИАМО – 27 янв. Российская компания-производитель лекарственных средств для животных откроет новое крупное предприятие на территории особой экономической зоны «Технополис “Москва”». Завод будет выпускать несколько видов безопасных вакцин и сопутствующие препараты для домашних питомцев и сельскохозяйственных животных. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В этом году компания начнет производить вакцины, сыворотки и тест-системы для животных. Они помогут обеспечить рынок необходимыми товарами и решат задачу импортозамещения лекарств для ветеринарного применения. Помимо этого завода, на территориях столичной ОЭЗ в 2022 году откроются не менее 10 новых производств: лекарств, медизделий, микроэлектроники, измерительного оборудования, канатно-транспортных систем. Объем вложений инвесторов в эти проекты составит более 10 миллиардов рублей», – сказал заместитель мэра.

Предприятие по производству вакцин спроектировано и построено с учетом стандартов GMP. Это ведущий международный стандарт для фармацевтических компаний.