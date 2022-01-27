РИАМО - 27 янв. Губернатор Московской области Андрей Воробьев подведет итоги работы правительства региона за прошлый год, а также озвучит приоритетные задачи на 2022 год во время заседания регионального парламента 27 января.

Во время своего обращения глава региона расскажет о новых выплатах для различных категорий граждан, строительстве поликлиник, новом оборудовании, благоустройстве парков, ремонте дорог, а также программе реновации. Кроме того, будут затронуты и другие темы.

«По закону Московской области высшее должностное лицо должно отчитываться раз в год перед жителями и законодателями. В этот четверг я готов отчитаться, что сделано, о наших планах на следующий период и ответить на актуальные вопросы», — сказал Воробьев.

Прямая трансляция выступления будет вестись на телеканале «360», а также в аккаунтах губернатора в социальных сетях. Начало в 11:00.

В прошлом году Андрей Воробьев выступил с обращением к жителям в апреле. Тогда глава Подмосковья затронул множество тем, в том числе вопросы здравоохранения, образования и экологии.