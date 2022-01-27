РИАМО - 27 янв. В России 27 января является важной памятной и исторической датой. Именно в этот день в 1944 году произошло полное снятие блокады Ленинграда, а еще в этот день принято чтить память жертв Холокоста.

День снятия блокады Ленинграда

В 1941 году начались военные действия на подступах к Ленинграду. Целью Гитлера было уничтожение города. 8 сентября 1941 года кольцо вокруг Ленинграда сомкнулось и внутри оказались 2,5 млн человек, из них 400 тыс. детей.

Фашисты придавали борьбе за захват Ленинграда важное стратегическое и политическое значение. Связь с городом советским войнам удавалось поддерживать только по Ладожскому озеру. При этом фашистские войска беспрестанно обстреливали город и предпринимали многочисленные попытки, чтобы его захватить.

В январе 1943 года удалось прорвать блокаду. Так, у Ленинграда появилась сухопутная связь со страной. Наступление советских войск за город стартовало в начале 1944 года. Полностью снять блокаду удалось 27 января. Таким образом, город прожил в блокаде и полном голоде 872 дня. От голода, бомбежек и артобстрелов умерли, по разным данным, от 641 тыс. до 1 млн ленинградцев.

Международный день памяти жертв Холокоста

сайт мэра Москвы

Каждый год 27 января отмечается Международный день памяти жертв Холокоста. Праздник утвердила в 2005 году Генеральная Ассамблея ООН.

Это не случайная дата - она приурочена к годовщине освобождения советскими войсками узников нацистского концлагеря в Освенциме, которое произошло 27 января 1945 года. За время существования концлагеря в нем погибли от 1,5 до 4 млн человек. В основном это были евреи.

Концентрационный лагерь смерти Освенцим находился на оккупированной территории Польши. На территории лагеря в 1947 году был создан музей, который включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

За всю историю Освенцима было совершено около 700 попыток побега, 300 из которых увенчались успехом, но если кто-нибудь бежал, то всех его родственников арестовывали и отправляли в лагерь, а всех заключенных из его блока показательно казнили.

День Солнечного кофе в Исландии

В Исландии есть такой необычный праздник, как День Солнечного кофе. Он отмечается 27 января. Зимой многие районы этой страны погружаются во тьму из-за гористого рельефа. Поэтому во многих долинах появление первых лучиков солнца из-за горы всегда воспринималось как прелюдия предстоящей весны.

Крестьяне из окрестных усадеб собирались в условленном месте, стараясь напечь блинов, успеть заварить и выпить кофе, пока капризное солнце вновь не скрылось за вершинами. Веселье продолжалось также после заката и возобновлялось при новом появлении солнца, пока его свет вновь не становился обыденностью.