РИАМО - 26 янв. В Жуковском снесли заброшенную трансформаторную подстанцию, она находилась на улице Серова, сообщает пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству Подмосковья.

«Трансформаторная подстанция располагалась рядом с жилыми домами и автомобильной парковкой. Последние годы она не использовалась по назначению, объект находился в ненадлежащем, запущенном состоянии, ограждение отсутствовало, имелся свободный доступ третьих лиц», - сказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Он отметил, что в результате подстанция была включена в перечень объектов для ликвидации, было принято решение о ее сносе. На сегодняшний день участок свободен.

За 4 года на территории городского округа Жуковский выявлено 17 объектов незавершенного строительства, из них 7 самовольных построек. На сегодняшний день снесено и приведено в соответствие 10 объектов, что составляет 59% от общего количества. Работа в этом направлении будет продолжена.