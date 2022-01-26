РИАМО - 26 янв. Неотложную и экстренную помощь детям в Москве продолжат оказывать в плановом режиме, сообщает «Интерфакс».

Как отметили в департаменте здравоохранения Москвы, решение о сокращении плановых госпитализаций детей касается только тех случаев, когда оказание медпомощи не является неотложным, а сама госпитализация ребенка очень опасна в случае заражения коронавирусом.

В столице не приостанавливается помощь детям, которые больны онкологией, гематологическими и другими, не допускающими промедления, заболеваниями.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила о росте в стране госпитализации детей с коронавирусом на 36,5%.