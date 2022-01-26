РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 26 янв. Глава городского округа Домодедово Михаил Ежокин проверил качество уборки снега в микрорайоне Белые Столбы.

«Проверил, как идет работа по уборке снега на территории соцобъектов и во дворах микрорайона Белые Столбы. Осмотрел территорию школы и дома культуры. В целом, уборка удовлетворительная, есть ряд замечаний, которые взяли в работу», - написал Ежокин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он отметил, что также встретился с общественными помощниками, которые рассказали о ситуации с уборкой снега на улице Авенариуса. Основная проблема – неочищенные парковки из-за неубранных автомобилей.

«Проработаем с коммунальщиками и управляющей компанией», - заключил Ежокин.

Для обеспечения безопасного и комфортного движения дороги Подмосковья ежедневно очищаются и обрабатываются противогололедными материалами. Также убираются тротуары, посадочные площадки и остановки общественного транспорта.