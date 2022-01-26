РИАМО - 26 янв. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила о росте госпитализации детей с коронавирусом на 36,5%, сообщает kp.ru.

Она подчеркнула, что показатели выросли за два дня. Этому стоит уделить особое внимание.

На территории РФ за сутки выявили 74 692 новых случая Covid-19, это новый суточный рекорд для страны. С начала пандемии в стране выявили 11 315 801 случай инфицирования.

Ранее президент России Владимир Путин выступил против прекращения оказания плановой медпомощи для детей, несмотря на очередную волну коронавируса.