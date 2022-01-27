РИАМО - 27 янв. Москва заняла 1 место в новом интегральном рейтинге регионов России по экономическому потенциалу, составленном Фондом развития гражданского общества. Рейтинг основан на данных Федеральной службы государственной статистики и Федеральной налоговой службы, сообщает пресс-служба департамента экономической политики и развития города Москвы.

В данный рейтинг включены 33 региона страны, которые ранжируются по объему перечисленного в федеральный бюджет налога на добавленную стоимость (НДС), среднемесячной зарплате и финансовому результату работы региональных компаний.

«Москва лидирует среди российских регионов по объему отчислений в виде НДС и сальдированной прибыли организаций. Так, за 10 месяцев 2021 года московские предприятия и организации перечислили в федеральный бюджет более 1,25 трлн руб. в виде налога на добавленную стоимость – на 34% больше, чем за аналогичный период 2020 года», – сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Москвы Кирилл Пуртов.

Он добавил, что треть поступлений – 419,4 млрд руб. – обеспечил торговый сектор. На Москву приходится более 26% от поступившего НДС по всей России.