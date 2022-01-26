РИАМО - 26 янв. Члены сборных команд России по биатлону, конькобежному спорту, женскому хоккею и шорт-треку вылетели в Пекин для участия в XXIV Олимпийских зимних играх, передает корреспондент РИАМО.

Спортсмены и члены делегации шли группами и были в масках. Они прошли регистрацию, сдали багаж и прошли на посадку в терминале С. Первыми это сделали конькобежцы, потом биатлонисты, хоккеистки и представители сборной по шорт-треку.

Отличить представителей сборной от обычных пассажиров можно было по красным шапкам, голубым спортивным костюмам с числом XXIV на груди, бело-сине-красным повязкам на руках и другой символике. На табло у стоек регистрации было написано: «Удачи в Пекине».

«Готовы к бою, настрой хороший. <…> На Олимпиаде все соперники сильные», - рассказала хоккеистка Александра Вафина.

Некоторые по пути записывали видео на телефон. Другие махали рукой прессе, делясь хорошим настроением, делали фото на память. Проходя, одни желали на камеру болельщикам: «Пусть не болеют», имея в виду ситуацию с пандемией. Другие передавали привет, просили поддержки на выступлениях. Кто-признавался, что никогда в жизни не видел столько камер.

Спортсмены покинули страну и отправились в столицу Китая рейсом «Аэрофлота» из аэропорта Шереметьево.

Олимпийская сборная

В окончательный состав российской команды вошли 212 спортсменов: 109 мужчин и 103 женщины. Всего в состав делегации вошел 461 человек. Среди них тренеры, персонал и руководители Олимпийского комитета России и Федерального медико-биологического агентства.

Так, в состав сборной по биатлону вошли 10 спортсменов: Валерия Васнецова, Ирина Казакевич, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Даниил Серохвостов, Саид Каримулла Халили и Максим Цветков.

Выступать за Россию в соревнованиях по конькобежному спорту будут 16 человек (и двое запасных). В их числе есть представители Московской области - Наталья Воронина, Дарья Качанова, Елизавета Голубева, Даниил Алдошкин, Сергей Трофимов и Руслан Захаров.

В женскую команду по хоккею вошли 23 игрока и 3 запасных. На Играх Подмосковье представят Людмила Белякова, Елена Дергачева, Нина Пирогова, Анна Савонина и Анна Шохина.

В соревнованиях по шорт-треку за Россию также выступят 10 спортсменов.