Некоторые по пути записывали видео на телефон. Другие махали рукой прессе, делясь хорошим настроением, делали фото на память. Проходя, одни желали на камеру болельщикам: «Пусть не болеют», имея в виду ситуацию с пандемией. Другие передавали привет, просили поддержки на выступлениях. Кто-признавался, что никогда в жизни не видел столько камер.