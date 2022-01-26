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РИАМО
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Пелагия Тихонова
Члены сборных команд России по биатлону, конькобежному спорту, женскому хоккею и шорт-треку вылетели в Пекин для участия в XXIV Олимпийских зимних играх.
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РИАМО
,
Пелагия Тихонова
Отличить представителей сборной от обычных пассажиров можно было по красным шапкам, голубым спортивным костюмам с числом XXIV на груди, бело-сине-красным повязкам на руках и другой символике. На табло у стоек регистрации было написано: «Удачи в Пекине».
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РИАМО
,
Пелагия Тихонова
Спортсмены и члены делегации шли группами и были в масках. Они прошли регистрацию, сдали багаж и прошли на посадку в терминале С. Первыми это сделали конькобежцы, потом биатлонисты, хоккеистки и представители сборной по шорт-треку.
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
Некоторые по пути записывали видео на телефон. Другие махали рукой прессе, делясь хорошим настроением, делали фото на память. Проходя, одни желали на камеру болельщикам: «Пусть не болеют», имея в виду ситуацию с пандемией. Другие передавали привет, просили поддержки на выступлениях. Кто-признавался, что никогда в жизни не видел столько камер.
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
Спортсмены покинули страну и отправились в столицу Китая рейсом «Аэрофлота» из аэропорта Шереметьево.
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
На фото: российские спортсмены готовятся к вылету в Пекин для участия в XXIV Олимпийских зимних играх
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
На фото: российские спортсмены готовятся к вылету в Пекин для участия в XXIV Олимпийских зимних играх
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
На фото: российские спортсмены готовятся к вылету в Пекин для участия в XXIV Олимпийских зимних играх
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
На фото: российские спортсмены готовятся к вылету в Пекин для участия в XXIV Олимпийских зимних играх
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
На фото: российские спортсмены готовятся к вылету в Пекин для участия в XXIV Олимпийских зимних играх
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
На фото: российские спортсмены готовятся к вылету в Пекин для участия в XXIV Олимпийских зимних играх
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
На фото: российские спортсмены готовятся к вылету в Пекин для участия в XXIV Олимпийских зимних играх
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
На фото: российские спортсмены готовятся к вылету в Пекин для участия в XXIV Олимпийских зимних играх
©
РИАМО
,
Пелагия Тихонова
На фото: российские спортсмены готовятся к вылету в Пекин для участия в XXIV Олимпийских зимних играх
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