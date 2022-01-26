РИАМО - 26 янв. У предпринимателей есть возможность начать бизнес в сфере природно-познавательного туризма, арендовав на торгах, проводимых комитетом по конкурентной политике Московской области, земельный участок площадью 15 978 кв. м в лесопарке «Мельница» Орехово-Зуевского округа, сообщили РИАМО в пресс-службе комитета.

Сегодня экотуризм – это один из мировых туристических трендов. Отдых в уикенд или однодневная поездка в Подмосковье, желание наслаждаться природой и знакомиться с достопримечательностями региона пользуются популярностью у туристов из года в год.

Развивать и расширять свой бизнес в Орехово-Зуевском округе будет выгодно для инвесторов. Округ – один из пунктов новых туристических маршрутов «Текстильная столица Подмосковья и родина российского футбола» и «Маршрут по народным промыслам Подмосковья: Раменское – Павловский Посад – Орехово-Зуево», которые предлагает «Путеводитель по Подмосковью» для культурного и семейного экотуризма. Город богат на проведение различных фестивалей и мероприятий, интересных туристам: «Морозов», «Пир на Клязьме», «Вар-варенье», «Гуслицкий хмель», «Агашка» и другие.

Сам участок, предлагаемый на аукционе, расположен в зеленой зоне. Рядом протекают р. Большая Дубна и Клязьма. До ж/д станции Орехово-Зуево можно доехать за 15 минут на автомобиле. Арендатор вправе разместить здесь базы и палаточные лагеря для проведения походов и экскурсий для ознакомления с природой, пеших и конных прогулок, обустроить тропы и дорожки. Также здесь можно установить щиты с познавательными сведениями об окружающей природной среде и осуществлять необходимые природоохранные и природовосстановительные мероприятия.

Начальный размер ежегодной арендной платы за участок – 544 800 рублей. С победителем аукциона будет заключен договор аренды сроком на 13 лет и 2 месяца.

Заявки на аукцион принимаются до 7 февраля на электронной торговой площадке РТС-тендер (www.rts-tender.ru) (№ процедуры 78946). Аукцион состоится 9 февраля.

Помещение или земельный участок для открытия или развития собственного бизнеса в Подмосковье можно найти на портале ЕАСУЗ.