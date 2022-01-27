РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 янв. В Подольске в четверг пройдет бесплатная юридическая консультация для жителей избирательного округа №10.

Юридическую консультацию проведут с 18:00 до 21:00 по адресу: ул. Генерала Смирнова, д. 7, подъезд 4 (1-й этаж, домофон 2).

Границы округа: бульвар 65­-летия Победы, 2, 3, 6, 8 корп. 1 и 2, 1, 5 корп. 1 и 2, 12 корп. 1 и 2, 14, 16, 7 корп. 1 и 2, 9; ул. Академика Доллежаля, 40, 42; 20, 22; 33, 35, 36, 38; 21, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 34; ул. Генерала Смирнова, 11, 12, 14, 18; 2, 4, 3, 5, 7, 10; 16; ул. Генерала Варенникова, 1, 2, 3, 4; проезд Армейский, 1, 3, 7, 9; проезд Флотский, 11; 1, 3, 7, 9; д. Акишово и п. Кузнечики.​