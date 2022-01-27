РИАМО (МЫТИЩИ) - 27 янв. Мытищинский историко-художественный музей в четверг приглашает всех на открытие выставки «Холокост: Уничтожение. Освобождение. Спасение», сообщается в Instagram-аккаунте музея.

Мероприятие пройдет в рамках Международного дня памяти жертв Холокоста, Недели памяти жертв Холокоста. Организатор — местная религиозная организация ортодоксального иудаизма «Еврейская община г. Мытищи».

Холокост является одной из величайших трагедий в истории человечества. Событие до такой степени трагическое, что определить, сколько всего погибло людей в результате расовой политики Третьего Рейха, будет достаточно сложно. На протяжении 12 лет нацистами Германии были истреблены миллионы людей — евреев, поляков, русских.

Открытие состоится в 15:30 в музее по адресу г. Мытищи, ул. Мира, 4.

В этот же день в 16:00 состоится семинар для преподавателей общеобразовательных школ и школ дополнительного образования «Методика преподавания темы «Холокост». Ведущий семинара - научный сотрудник архивного отдела центра «Холокост» Р. Е. Жигун.