РИАМО - 26 янв. Случай заболевания птиц высокопатогенным гриппом птиц выявлен в домике для лебедей в границах Малого Голицынского пруда на территории Парка Горького, в связи с этим в нескольких центральных районах города объявлен карантин. Соответствующее распоряжение подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Случай заражения был выявлен 24 января.

Карантин установлен в пределах эпизоотического очага, угрожаемой зоны и зоны наблюдения.

Угрожаемой зоной объявлены следующие районы Москвы: Якиманка, Хамовники, Арбат, Пресненский, Тверской, Мещанский, Красносельский, Басманный, Таганский, Замоскворечье. Также в этот список вошли Южнопортовый район, Даниловский, Донской, Нагатино-Садовники, Нагорный, Котловка, Академический, Гагаринский, Раменки и Дорогомилово.

Распоряжением столичного градоначальника определена зона наблюдения – территория города, примыкающая к угрожаемой зоне и ограниченная МКАД.

На период карантина запрещено лечить птиц на территории Голицынского пруда в Парке Горького. Также объявлен запрет на посещение пруда посторонними людьми.

На время карантина в угрожаемой зоне запрещено ввозить и вывозить птицу и инкубационные яйца, заготавливать и вывозить корма для птиц. Кроме того, запрет касается проведения сельскохозяйственных ярмарок, выставок и торгов, связанных с передвижением, перемещением и скоплением птиц и животных других видов.

Грипп птиц – опасная инфекционная вирусная болезнь птиц, способная причинить большой экономический ущерб. Различные штаммы вируса могут вызывать от 10% до 100% гибели среди заболевших особей и поражать одновременно от 1 до 3 видов птиц.