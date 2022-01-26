РИАМО - 26 янв. Комитетом по конкурентной политике Московской области совместно с администрацией городского округа Лотошино объявлен электронный аукцион по продаже имущества в селе Микулино на ул. Микрорайон, д. 18, сообщили РИАМО в пресс-службе комитета.

Лот - нежилое одноэтажное кирпичное здание 153,7 кв. м и земельный участок 1 284 кв. м. Начальная цена продажи объектов – 1 161 000 рублей (с учетом НДС).

Будущий владелец сможет использовать объект для личных или коммерческих целей.

Помещение находится в центре села Микулино. В районе преобладает средне- и малоэтажная застройка, есть частный сектор. Через дорогу от объекта расположен Микулинский краеведческий музей, в 600 м находится остановка общественного транспорта «Микулино-1».

Заявки на аукцион принимаются до 28 февраля на электронной торговой площадке РТС-тендер (www.rts-tender.ru) (№ процедуры 75966). Аукцион состоится 3 марта.

Более детально ознакомиться с информацией о земельных участках, выставленных на торги в Московской области, можно на портале ЕАСУЗ.