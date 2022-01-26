РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 янв. Ремонт детского сада №12 в поселке Октябрьский городского округа Люберцы завершат к 1 сентября 2022 года, сообщил в среду на онлайн-встрече с жителями заместитель главы администрации муниципалитета Эдуард Малышев.

Капитальный ремонт предусмотрен в рамках госпрограммы «Образование».

«В феврале будет заключен контракт на капитальный ремонт данного сада. До 1 сентября текущего года ремонт будет выполнен», - сказал Малышев.