РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 янв. В поселке Октябрьский городского округа Люберцы до 2025 года построят школу на 2,1 тыс. мест, сообщил заместитель главы администрации муниципалитета Эдуард Малышев на онлайн-встрече с жителями в среду.

«На сегодняшний день мы формируем земельный участок по строительству школы в поселке Октябрьский на 2,1 тыс. мест и садика на 350 мест. В текущем году мы эту работу проведем. Соответственно, после формирования этого участка будем обращаться в Московскую область о включении в госпрограмму «Образование Подмосковья». По плану, я думаю, 2023-2025 год – реализация данной школы», – сказал Малышев.

Он добавил, что в Краскове построят школу на 1,1 тыс. мест. Планируемая дата ввода объекта в эксплуатацию – 1 августа 2023 года.