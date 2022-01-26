РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 янв. В период роста числа вызовов жителей в поликлиниках Люберецкой областной больницы временно отсутствуют по причине болезни 130 работников, сообщила заместитель главного врача ЛОБ Ольга Шведчикова.

«Врачи у нас тоже заболевают и выходят из строя. На сегодняшний день у нас нет 56 врачей, которые больны, 54 медицинских сестер и 20 администраторов. Соответственно, выросло количество пациентов в поликлиниках и вызовов на дому», - сказала Шведчикова.

Она добавила, что вызов врача производится по номеру 122. Также полностью закрыт плановый прием жителей.

«Всем врачам огромное спасибо. Работаете в запредельных условиях и на грани возможного. <…> Люди болеют, врачи - тоже люди», - добавил глава округа Владимир Ружицкий.