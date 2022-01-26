РИАМО - 26 янв. Новый исторический максимум по количеству вызовов в систему-112 Подмосковья зафиксировали 24 января, за сутки поступило 66 тыс. вызовов, сообщает пресс-служба системы.

В прошлом году операторыв среднем принимали более 30 тыс. вызовов в день. В начале этого года их число увеличилось до 35 тыс.

В период распространения нового штамма коронавируса омикрон количество обращений на номер 112 достигло 49 тыс. 23 января в региональную службу поступило 57 тыс. звонков.

Наибольшее количество обращений относится к скорой помощи.

Несмотря на сильную нагрузку, ни один вызов не остается без ответа. На каждое обращение операторы 112 организовывают реагирование экстренных оперативных служб.