РИАМО - 26 янв. Комитет по конкурентной политике Московской области совместно с администрацией городского округа Пушкинский проводит торги по аренде земельного участка площадью 895 кв. м в деревне Герасимиха для размещения магазина, сообщили РИАМО в пресс-службе комитета.

В аукционе смогут принять участие только субъекты малого и среднего предпринимательства.

Деревня расположена в 30 минутах езды от города Пушкино. В 8 км от Герасимихи проходит ЦКАД, в 20 км – Ярославское шоссе.

Земля в населенном пункте предлагается в аренду на 5 лет, а годовая аренда составит 166 296,37 рубля.

Участок имеет удобное расположение. Он находится в частном секторе, рядом – несколько конных клубов, фермерское хозяйство и питомники растений. В минуте ходьбы – остановка общественного транспорта «Герасимиха».

Предприниматель сможет разместить здесь объекты капитального строительства, предназначенные для продажи товаров различного назначения.

Заявки на аукцион принимаются до 9 марта на электронной торговой площадке РТС-тендер (www.rts-tender.ru) (№ процедуры 73020). Аукцион состоится 11 марта.

Более детально ознакомиться с информацией о земельных участках, выставленных на торги в Московской области, можно на портале ЕАСУЗ.