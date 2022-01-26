РИАМО - 26 янв. Комитетом по конкурентной политике Московской области совместно с администрацией городского округа Воскресенск объявлен электронный аукцион по аренде помещения в поселке городского типа Хорлово на улице Парковой, д. 1, сообщили РИАМО в пресс-службе комитета.

Поселок Хорлово известен текстильной фабрикой АО «Воскресенск – Техноткань» с более чем 150-летней историей. Городское поселение развивается, на его территории действуют промышленные предприятия, а в окрестностях много лесов, естественных и искусственных озер, существуют оборудованные зоны отдыха.

Имущество 45,7 кв. м, которое выставлено на торги, предоставляется в аренду на 5 лет с начальной ценой 190 980 рублей в год.

Лот находится среди объектов производства и торгового назначения. Помещение расположено недалеко от центра населенного пункта, на первом этаже 4-этажного кирпичного здания и имеет отдельный вход. Напротив - Хорловский парк с прудами. В 200 м находится остановка общественного транспорта «ПО Техноткань».

По своему усмотрению арендатор может использовать помещение под размещение предприятий торговли, салонов бытовых услуг, офисов.

Заявки на аукцион принимаются до 28 февраля на электронной торговой площадке РТС-тендер (www.rts-tender.ru) (№ процедуры 77933). Аукцион состоится 2 марта.

Более детально ознакомиться с информацией о помещениях, выставленных на торги в Московской области, можно на портале ЕАСУЗ.