РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 янв. С 1 августа 2021 года по настоящее время более 60 водителей общественного транспорта в Люберцах были привлечены к дисциплинарной ответственности за нарушение постановления Московской области о льготном проезде на коммерческих маршрутах, сообщил замглавы администрации муниципалитета Александр Сорокин в среду на онлайн-встрече с жителями.

«На постоянной основе с руководителями транспортных компаний проводятся рабочие группы, на которых рассматриваются жалобы на водителей, предложения и замечания пассажиров. <…> К недобросовестным водителям, допустившим нарушение, принимаются самые строгие меры вплоть до увольнения из транспортной компании. С 1 августа 2021 года по настоящее время 62 водителя привлечены к дисциплинарной ответственности, уволено 29», - сказал Сорокин.

В проекте участвуют 11 транспортных компаний Люберец. Льготы и скидки предоставляют только жителям Подмосковья.