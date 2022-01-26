РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 26 янв. В Домодедове в адрес автобусного перевозчика ООО «Домтрансавто» подготовили штрафы на 250 тыс. рублей, сообщил главный инспектор службы дорожного хозяйства и транспорта администрации округа Игорь Лебедев.

Совещание по вопросам работы общественного транспорта округа прошло в среду в прямом эфире в Instagram главы Домодедова Михаила Ежокина. Запись прямого эфира доступна на странице главы в соцсети «ВКонтакте».

«На сегодняшний день 25 штрафных санкций подготовлено. <…> По ходу мы будем отслеживать работу, обращения жителей с жалобами на опоздания и нарушение расписания, соответственно, такая работа будет продолжена. <…> В соответствии с условиями контракта каждое нарушение оценивается от суммы контракта, и 1 штраф составляет 10 тыс. рублей. Сейчас порядка 250 тыс. рублей (штрафов - ред.)», - сказал Лебедев.

Перевозчик в Домодедове сменился 1 января 2022 года, и жители округа массово начали жаловаться на качество перевозок.