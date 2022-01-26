РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 26 янв. Запустить отслеживание автобусов онлайн по «Яндекс.Картам» планируют в Домодедове до конца 1 квартала 2022 года, сообщил заместитель директора по эксплуатации ООО «Домтрансавто» Иван Лопатин.

Совещание по вопросам работы общественного транспорта округа прошло в среду в прямом эфире в Instagram главы Домодедова Михаила Ежокина. Запись прямого эфира доступна на странице главы в соцсети «ВКонтакте».

«С «Яндексом» ведется работа, но сроки точные не готов сейчас сказать, потому что это может растянуться во времени, но, предварительно, конец первого квартала, мы планируем, что все это запустится», - сказал Лопатин.