РИАМО - 26 янв. Комитет по туризму Московской области составил список из 10 самых живописных заснеженных усадеб региона, наиболее подходящих для прогулок в зимний период. При этом в каждой из них сочетаются красоты старинной архитектуры и зимней природы.

Музей-усадьба «Архангельское»

Музей-усадьба «Архангельское» расположен на 20 км западнее Москвы и является уникальным памятником русской художественной культуры. Всемирную известность Архангельскому принесли и величественная красота самой усадьбы, и разнообразие уникальных музейных коллекций. Парк, располагающийся на большей территории усадьбы, подарил Архангельскому второе название — «подмосковный Версаль».

Усадьба Марфино

Марфино – одна из самых популярных усадеб Подмосковья. Посетители любят ее за двухарочный псевдоготический мост, белокаменную пристань, охраняемую двумя грифонами, и беседки-полуротонды, скрытые в тени вековых лип. В екатерининскую эпоху здесь собирался высший свет, а сейчас часто снимают фильмы.

Усадьба Дубровицы

Усадьба Дубровицы находится в одноименном поселке под Подольском. В главном доме сейчас располагается Всероссийский научно-исследовательский институт животноводства, а рядом стоит уникальная по своей архитектуре церковь Знамения пресвятой Богородицы. С обзорной площадки, на которую ведет крутая лестница, открывается панорамный вид на прилегающую территорию.

Усадьба Середниково

Подмосковная усадьба Середниково хранит в своем ансамбле черты эпохи расцвета русского классицизма — золотого века русских усадеб. Любители прогулок по усадебному парку также могут посетить и расположенный рядом киногород Piligrim Porto.

Музей-заповедник «Мураново»

Усадьба Мураново является образцом среднепоместной дворянской усадьбы XIX века. Сегодня Мураново объединяет в себе несколько построек: главный усадебный дом, флигель и кухню, гладилку, кучерскую, ледник и домовую церковь Спаса Нерукотворного. На территории усадьбы есть благоустроенный парк.

Музей-заповедник А.П. Чехова «Мелихово»

Усадьба, в которой жил и работал писатель Антон Чехов. В этом месте Чехов сажал деревья и цветы, выращивал овощи, ловил рыбу, построил легендарный «голубой флигелек» и написал «Чайку», «Дядю Ваню», «Палату № 6», «Учителя словесности», «Дом с мезонином», «Ионыча» и многие другие произведения.

Усадьба Кривякино

Кривякино — усадьба конца XVIII – начала XIX веков, расположенная на возвышенном левом берегу Москвы-реки, в черте Воскресенска. Главный дом — памятник архитектуры в стиле барокко с чертами раннего классицизма, редко встречающегося в Подмосковье.

В комплекс усадьбы входят: главный дом, построенный во второй половине XVIII века, северный и южный флигели XIX века и парк, в котором растет двухсотлетний дуб — претендент на статус памятника природы. На территории усадьбы расположен парк с уникальными каскадными прудами.

Усадьба Знаменское-Губайлово

История усадьбы берет свое начало в XVII веке. К усадьбе с севера прилегает ландшафтный парк с искусственными прудами. В нем сохранилось несколько сосен Веймутова, возраст которых — более двухсот лет.

Музей «Усадьба Лопасня-Зачатьевское»

Музей «Усадьба Лопасня-Зачатьевское» — памятник архитектуры и садово-паркового искусства XVIII – XIX веков федерального значения. На территории усадебного комплекса расположен некрополь потомков Пушкина. До наших дней сохранился усадебный дом середины XVIII века и живописный ландшафтный парк с каскадными прудами.

Усадьба Горки Ленинские

сайт музея-садьбы Горки

Музей-заповедник «Горки Ленинские» — это хорошо сохранившийся архитектурный ансамбль усадьбы и других построек, а также выставочные пространства и парк. В состав музея-усадьбы Горки входят большой дом, южный и северный флигели, а также несколько хозяйственных строений.