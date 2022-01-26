РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 26 янв. Работающий на территории Домодедова перевозчик ООО «Домтрансавто» получил 21 новый автобус, сообщил заместитель директора по эксплуатации ООО «Домтрансавто» Иван Лопатин.

Совещание по вопросам работы общественного транспорта округа прошло в среду в прямом эфире в Instagram главы Домодедова Михаила Ежокина. Запись прямого эфира доступна на странице главы в соцсети «ВКонтакте».

«Меры (по улучшению качества пассажирских перевозок – ред.) были приняты. Это закупка нового подвижного состава, который отвечает всем техническим требованиям, необходимым для перевозки пассажиров. Уже на сегодняшний день получена 21 единица нового подвижного состава. 15 из них уже введены в эксплуатацию и работают на линии. Также до конца января ожидается получить недостающие автобусы», – сказал Лопатин.

Ежокин отметил, что наибольшее число жалоб касается маршрутов №№1, 30 и 420.

«На этих маршрутах еще транспорт не обновлялся. <…> Сейчас обновляется транспорт там, где наиболее напряженная ситуация. На маршруте №30 вводились новые транспортные средства. На сегодняшний день там работает 7 новых машин. Остальные, соответственно, работают на других маршрутах. На маршрутах №№1 и 420 парк пока не обновлялся», – отметил Лопатин.

До конца месяца планируется поступление еще 29 новых автобусов.

Телефоны горячих линий ООО «Домтрансавто»: 8(905)545-84-05 (коммерческий транспорт); 8(963)760-00-56 (некоммерческий транспорт).