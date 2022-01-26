РИАМО - 26 янв. Подмосковные работодатели в прошлом году перечислили 32,8 млрд рублей НДФЛ, исчисленного по ставке 15% с заработной платы работников, превышающей 5 млн рублей. Из них 21,7 млрд рублей перечислено в областной бюджет, 6,8 млрд рублей – в муниципальные бюджеты. Об этом сообщает пресс-служба УФНС России по Московской области.

На территории РФ с прошлого года действует 15%-ная ставка с дохода, превышающего 5 млн рублей за налоговый период. Она применяется не ко всему доходу, а только к той его части, что превышает 5 млн рублей. Удерживается налог у источника выплаты налоговым агентом.

Остальные граждане также отчисляют в бюджет 13%. Также по повышенной ставке не облагают доходы от продажи имущества (за исключением ценных бумаг) или доли в нем, доходы в виде стоимости имущества (кроме ценных бумаг), полученного в подарок, доходы от страховых выплат по договорам страхования и выплат по пенсионному обеспечению.

Деньги, поступившие в бюджет региона по повышенной ставке, идут на помощь детям с редкими (орфанными) заболеваниями: на закупку дорогостоящих лекарств, техники и средств реабилитации, на проведение высокотехнологичных операций.

В 2021 и 2022 годах действуют переходные положения, когда прогрессивная ставка применяется к каждой налоговой базе отдельно, например, по заработной плате, по дивидендам, от продажи ценных бумаг.