РИАМО - 26 янв. Завершено проектирование новой школы на 550 мест в Немчиновке Одинцовского округа, она появится в рамках региональной госпрограммы «Строительство объектов социальной инфраструктуры», сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

«Завершено проектирование школы в селе Немчиновка. Учебное заведение появится на улице Московской. Оно будет рассчитано на 550 учеников. Построить объект и ввести его в эксплуатацию планируется в 2023 году», - сказал министр строительного комплекса региона Владимир Локтев.

В новой школе появятся учебные классы и лаборатории, мастерские, столовая с пищеблоком, спортивный и актовый залы, медицинские кабинеты, технические и вспомогательные помещения.

Рядом со школой разместятся спортивное ядро с детскими игровыми и спортивными площадками. Еще там появятся места для отдыха. Объект построят за счет бюджетных средств.