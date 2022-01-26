РИАМО - 26 янв. С помощью Единой информационно-аналитической системы (ЕИАС) каждый собственник квартиры в Подмосковье может организовать и администрировать общедомовые чаты, уведомить других собственников и нанимателей жилья о функционировании отдельного дома и целых районов. Об этом сообщает пресс-служба министерства ЖКХ региона.

Также онлайн любой житель области может направить заявку в управляющую организацию о проведении работ в доме, оплатить услуги ЖКХ. Одним из самых популярных сервисов, используемых в системе ЕИАС ЖКХ, является проведение общих собраний собственников в дистанционном формате.

Система аккумулирует актуальную, достоверную и полноценную информацию по многоквартирным домам в Подмосковье в разделе «Паспорт дома», индивидуальным жилым домам, о деятельности УК, ресурсоснабжающих организаций, органов местного самоуправления.

«По сути, это огромное электронное хранилище, где собрана самая важная информация для жителей. На сегодняшний день системой охвачена вся территория Московской области», - отметил министр жилищно-коммунального хозяйства региона Антон Велиховский.

Система также позволяет жителям написать обращение по любому интересующему вопросу. Кроме того, в ЕИАС ЖКХ реализован сервис по организации и проведению электронных собраний собственников жилья.

Данный проект реализован в рамках исполнения государственной программы «Цифровое Подмосковье» на 2018-2024 годы и приоритетного проекта Московской области «Умные города Подмосковья».