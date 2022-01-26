РИАМО - 26 янв. Московская государственная экспертиза одобрила проектную документацию по второму этапу строительства Калининско-Солнцевской линии метрополитена от станции «Рассказовка» до станции «Внуково». Об этом сообщает пресс-служба ФАУ «Главгосэкспертиза России».

Информация о положительном заключении по проекту уже опубликована в Едином государственном реестре заключений (ЕГРЗ).

Проектной документацией, одобренной Мосгосэкспертизой, предусмотрен второй этап реализации проекта, в ходе которого пройдут работы основного периода строительства Калининско-Солнцевской линии метро.

Проектируемые участки расположены в столичных районах Ново-Переделкино, Внуково в ЗАО, а также на территории поселения Внуковское в НАО.

Ранее сообщалось, что строители уже приступили к проходке метротоннелей, которые свяжут Москву с аэропортом. Тоннели планируют достроить к осени 2022 года.

Внуково станет первым в России аэропортом с собственной станцией метро.