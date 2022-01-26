РИАМО - 26 янв. Из-за очередной волны коронавируса в местах массового скопления людей в Москве усилен контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. С начала года специалисты управления Роспотребнадзора по Москве провели 693 проверки и выявили нарушения на 144 объектах, сообщается на официальном сайте ведомства.

Среди основных нарушений – отсутствие социальной разметки, не осуществляется контроль наличия масок у посетителей, сотрудники предприятия работают со спущенными масками, нет периодичной дезинфекции контактных поверхностей.

Кроме того, часто не проводится обеззараживание воздуха, не организован централизованный сбор использованных средств индивидуальной защиты, сотрудникам не измеряется температура тела и другое.

Во всех случаях по фактам нарушений возбуждены административные дела. По рассмотренным протоколам вынесено 23 постановления о наложении административных штрафов, общая сумма штрафов составила 2,5 млн рублей. В связи с грубыми многочисленными нарушениями санитарно-эпидемиологических требований приостановлена работа 40 объектов, в том числе в порядке временного запрета 37 объектов были опечатаны.

Временный запрет деятельности до решения суда вводился на 13 объектах торговли, в 12 заведениях общепита, в 2 фитнес-клубах, в 7 кальянных, в медицинском центре, гостинице и хостеле.