РИАМО - 26 янв. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу одному из предполагаемых участников разбойного нападения на вдову артиста Александра Градского, сообщается на сайте «МВД Медиа».

Ограбление загородного дома Градского в Подмосковье случилось 16 января. Преступники специально устроили ДТП с машиной вдовы артиста, а затем угрозами заставили ее поехать домой вместе с ними. В доме женщину ограбили, всего было похищено 100 млн рублей.

Позднее в метро задержали одного из подозреваемых в совершении нападения, им оказался ранее судимый мужчина 1994 года рождения. Он был задержан полицейскими в ночь на 25 января.

«Полицейскими проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на розыск и задержание остальных соучастников противоправного деяния», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.