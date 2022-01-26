РИАМО - 26 янв. В Подмосковье провели обсуждение инициативы регионального министерства культуры о праздновании в 2026 году 200-летия со дня рождения М. Е. Салтыкова-Щедрина. Данную тему рассмотрел комитет Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике, сообщает пресс-служба областного парламента.

Спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов уточнил, что русский писатель, сатирик и общественно-политический деятель родился в селе Спас-Угол Талдомского округа. Подмосковье и региональный парламент выйдут с инициативой по празднованию 200-летия со дня рождения Салтыкова-Щедрина на федеральном уровне.

«Писатель создал яркие сатирические образы, много и самоиронично критиковал существующие порядки в своих произведениях, при этом сам долгое время проработал вице-губернатором и имел чин действительного статского советника – генерал-майора на сегодняшнем языке», – отметил Брынцалов.

По его словам, Салтыков-Щедрин является одним из столпов русской культуры, поэтому 200-летие со дня рождения писателя должно праздноваться по всей стране.

Мособлдума получила поддержку и от других регионов РФ. Предложение подмосковного парламента позитивно оценили Кировская, Тульская и Рязанская области, Москва, Санкт-Петербург. А Российская академия наук подтвердила достоверность даты.

Замминистра культуры Московской области Валентина Лиханова рассказала, что благодаря этой инициативе российские регионы смогут получить финансовую поддержку на развитие музеев, хранящих память о писателе, и на творческие проекты.

В рамках обсуждения вопроса празднования юбилея со дня рождения Салтыкова-Щедрина было принято решение направить обращение к премьер-министру Михаилу Мишустину о подготовке и проведении мероприятий в честь этой даты.