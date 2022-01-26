РИАМО (БАЛАШИХА) - 26 янв. Более 40 жителей Балашихи в среду приняли участие в общественных слушаниях по проекту благоустройства пруда на улице Главной микрорайона Ольгино, предварительная стоимость проекта составляет 17 млн рублей, сообщил депутат Мособлдумы Тарас Ефимов.

Замначальника управления благоустройства администрации округа Яна Преловская представила проект благоустройства территории в Общественно-политическом центре округа.

«Ранее мы встречались с жителями улицы Главной у пруда, где были высказан целый ряд принципиальных пожеланий: организация пешеходных дорожек вокруг водного объекта, зон отдыха со скамейками, освещения и видеонаблюдения. Все вопросы проработаны и отражены в проекте. Также по просьбам мамочек мы делаем ограждения в 3 узких местах вокруг пруда», – сказала Преловская.

Она добавила, что вдоль берега будут смонтированы несколько деревянных настилов для выхода к воде и отдыха. От частного сектора, помимо озеленения, парк будут отделять декоративные экраны.

Ефимов рассказал, что будет со стихийной стоянкой автомобилей, которая расположена у дома №26 по улице Главной у пруда.

«Важно заасфальтировать данную территорию. Тем самым мы создадим дополнительные парковочные места и уйдем от паркующихся машин на газонах», – отметил Ефимов.

Он поблагодарил специалистов управления благоустройства за скрупулезную проработку проекта.

«Это не первая наша с вами совместная работа. В прошлом году в рамках программы инициативного бюджетирования региона был благоустроен пруд Коровка в Железнодорожном. Уверен, второй проект на Главной будет еще лучше», – отметил парламентарий.

Участники общественных слушаний также попросили предусмотреть велопарковку и домик для уток.

По словам Преловской, и парковка, и декоративный домик для птиц будут обязательно предусмотрены в проекте.

В мероприятии также приняли участие депутаты городского совета Ульяна Кондрякова, Рустам Фахрисламов, Андрей Коровушкин, Вячеслав Глазунов и Александр Евсюткин.

Кондрякова сообщила, что в целом горожане поддерживают благоустройства пруда на Главной улице.

«Предварительно стоимость проекта оценивается в 17 млн рублей, она может быть скорректирована после окончательного утверждения сметы. Данные средства пойдут из городского бюджета. Главное, что уже сделано – получены согласования от ресурсоснабжающихорганизаций, что через данную территорию не проходят сети, и можно быть уверенными, что после благоустройства ее вдруг не раскопают», – сказала Кондрякова.