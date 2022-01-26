РИАМО (МЫТИЩИ) - 26 янв. В городском округе Мытищи в рамках программы «Тонкий лед» обследованы водоемы в 5 населенных пунктах, измерена толщина льда, сообщается на сайте администрации горокруга.

По состоянию на среду толщина льда на канале им. Москвы Икшинского водохранилища в районе деревни Большая Черная составляет 28 см. На реке Клязьме в деревне Новосельцево – 28 см.

На реке Яузе в Мытищах в районе поселка Дружба – по краям 2 см, посередине льда нет. На Пироговском водохранилище в районе деревни Подрезово – 33 см, у деревни Сорокино – 32 см.

В Подмосковье продолжается социально-профилактическая акция «Тонкий лед», проводимая спасательными формированиями противопожарно-спасательной службы Московской области.