РИАМО (МЫТИЩИ) - 26 янв. Футбольная команда городского округа Мытищи «Союз» вышла в плей‑офф Лиги чемпионов Подмосковья, сообщается на сайте администрации горокруга.

Завершился групповой этап Лиги чемпионов любительских футбольных лиг Московской области. Одной из команд, пробившихся к решающим матчам через сито группового этапа, стал мытищинский «Союз».

Победители Мытищинской любительской футбольной лиги взяли уверенный старт в Лиге чемпионов Подмосковья, переиграв на поле стадиона «Строитель» клинский «Юниор» со счетом 3:1. А вот дальше у «союзников» появились проблемы.

Команда не всегда могла собирать оптимальный состав. Ничья в Домодедове (1:1) с местной «Юностью» и поражение в домашнем матче от «Пролинка» из Видного (0:1) поставили шансы мытищинцев на выход в весеннюю стадию подмосковных кубков под угрозу.

Все решалось в заключительном матче группового этапа. В Красногорске «союзникам» необходимо было побеждать действующего обладателя Лиги чемпионов региона – «Зоркий». И желательно с крупным счетом. Задача изначально выглядела невыполнимой, но любительский футбол богат на сюрпризы.

Мытищинцы не оставили сопернику ни единого шанса, выиграв в гостях со счетом 7:2. Вся команда провела игру на высоком уровне, но особенно стоит отметить Антона Разакова, который стал автором 5 голов, и Владимира Кучеренко, который отметился 3 голевыми передачами.

В итоге со второго места (на первом «Пролинк») «Союз» вышел в плей-офф главного любительского футбольного турнира Подмосковья в формате 8х8. В конце марта мытищинцы в четвертьфинале этого турнира примут на домашнем поле химкинский «РОСТ».