РИАМО (БАЛАШИХА) - 26 янв. Комиссия ФКУ «Центравтомагистраль» пришла к выводу, что для восстановления поврежденного в ДТП надземного пешеходного перехода в Балашихе потребуется больше времени, сообщает пресс-служба Федерального управления автодорог «Центральная Россия» (ФКУ «Центравтомагистраль»).

Эксперты провели обследование объекта, расположенного на 28-м км федеральной трассы М-7 «Волга». В результате ДТП, которое произошло 20 января, повреждено и деформировано пролетное строение сооружения, необходима замена отдельных элементов конструктива.

Ведется работа по определению технического решения для проведения восстановительных работ, для пешеходов переход остается закрытым.

В отношении водителя грузовика, который повредил часть перехода, сотрудниками полиции был составлен административный материал по ст. 12.33 (повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений) и ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ (управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена, или транспортным средством, на котором незаконно установлен опознавательный знак «Инвалид»).