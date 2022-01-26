РИАМО - 26 янв. Московская область вошла в пятерку лидеров среди регионов России по количеству бронирования туров. В числе главных причин популярности региона среди путешественников: близость к Москве и разнообразие культурных и исторических памятников, сообщает пресс-служба подмосковного комитета по туризму.

Рейтинг наиболее популярных у туристов регионов России был составлен национальной системой бронирования Bronevik.com и единой системой управления системами бронирования Travelline. По данным обеих систем, за год число бронирований в Подмосковье увеличилось в три раза.

Отмечается, что пандемия коронавируса и закрытые границы значительно изменили предпочтения российских туристов: они стали чаще путешествовать внутри страны.

Так, Коломна, Дмитровский и Сергиево-Посадский округа стали популярными местами для отдыха и семейных выходных у москвичей и жителей ближайших к Подмосковью регионов.

В пятерку лидеров также вошли Москва, Краснодарский край, Санкт-Петербург и Свердловская область. По данным Ассоциации туроператоров России, Московская область также из года в год входит в число самых популярных направлений внутреннего туризма.