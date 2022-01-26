РИАМО - 26 янв. В столице начнут вводить жесткие ограничения для жителей, когда медицинские учреждения будут работать на пределе и не смогут справится с новой волной коронавируса, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Жесткие ограничения вводятся тогда, когда медицинская система работает на пределе, и мы понимаем, что если волну в ближайшее время не собьем, то просто наши учреждения медицинские захлебнутся и скатятся в коллапс», - сказала Ракова в эфире телеканала «Россия 24».

Она добавила, что благодаря перестроенной работе поликлиник в мегаполисе удастся справиться с ростом госпитализированных Covid-пациентов.

В городе отмечен рост числа случаев госпитализации детей с Covid-19. В начале пандемии регистрировали единичные случаи заболевания у детей, а за 25 января в Москве госпитализировали 132 юных пациентов с коронавирусом.

Ранее Ракова сообщила, что свыше 90% выявленных заболевших в городе сейчас лечатся и будут лечиться на уровне поликлиники. Столичные поликлиники открыты с 08:00 до 20:00, до последнего пациента.