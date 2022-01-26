РИАМО (МЫТИЩИ) - 26 янв. Мытищинская картинная галерея анонсировала изменения в выставочном плане на февраль, сообщается в Instagram-аккаунте галереи.

В феврале-марте был заявлен выставочный проект «Другой текстиль», но по ряду причин он не состоится. Зато вместо одной экспозиции можно будет познакомиться с двумя выставками.

4 февраля в 15:00 откроется выставка «Фамильные секреты из Сергиева Посада». Целая династия художников из семьи Жуковых представит свои разноплановые работы в таких техниках, как роспись по дереву и тканям, акварель, лоскутное шитье, деревянная архитектура и акварель.

10 февраля в 16:00 откроется экспозиция московского художника Алексея Буртасенкова, члена-корреспондента Российской академии художеств. В экспозицию под названием «Под открытыми небесами» войдут пейзажи, выполненные в академическом стиле.

Адрес галереи: г. Мытищи, ул. Мира, 7.