РИАМО (МЫТИЩИ) - 26 янв. В городском округе Мытищи 3 февраля пройдет семинар «Социальный статус человека-гражданина», сообщается в Instagram-аккаунте коворкинг-центра «Старт».

Спикер семинара - Елена Кузнецова, профессиональный бухгалтер внутреннего аудита компаний, имеет диплом Dip PIA, финансовый аналитик, педагог дополнительного образования, общественный деятель.

На семинаре будут разбираться вопросы: социальный статус человека-гражданина, чистота слова, социальное здоровье, гражданин-врач, конфедеративность - внутренний мир человека-гражданина (на чем основывается, чем достигается и куда ведет).

Мероприятие пройдет в коворкинг-центре «Старт» в 17:00 по адресу: г. Мытищи, Новомытищинский проспект, 30/1. Участие проводится на безвозмездной основе. Зарегистрироваться на семинар можно по телефонам: +7(495)505-59-79 или +7(977)740-17-83 (WhatsApp).