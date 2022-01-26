РИАМО - 26 янв. Мосгорсуд оставил без изменения решение Пресненского районного суда г. Москвы о продлении срока содержания под домашним арестом сотрудника фирмы дезинсекции Антона Котова, проходящего обвиняемым по делу об отравлении семьи арбузом в Москве, сообщает пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

Котова обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК РФ). Следствие считает, что ошибочные действия мужчины при дезинфекции магазина могли стать причиной смертельного отравления арбузом двух человек.

9 сентября в Москве с признаками острой интоксикации госпитализировали женщину, ее мать-пенсионерку и 15-летнюю дочь. В больнице пожилая женщина и ее внучка скончались. СМИ сообщали, что семья перед госпитализацией купила в местном магазине «Магнит» арбуз, который был съеден ими после ужина.

Профессиональная экспертиза не смогла установить вещество, ставшее причиной отравления людей.

Ранее адвокат Котова сообщал, что результаты этой экспертизы доказывают отсутствие вины Котова в произошедшем. Сам Котов так же не признал свою вину.