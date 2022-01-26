РИАМО - 26 янв. В столице более 6 млн человек привились первым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции, еще выросло количество желающих ревакцинироваться, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Вакцинация в Москве идет. На сегодняшний день первым компонентом привито более 6 млн человек, конечно, темпы вакцинации неадекватны с сегодняшней ситуацией по развитию заболеваемости», - сказала Ракова в эфире телеканала «Россия 24».

Она добавила, что в ситуации с ревакцинацией москвичи более активные, количество желающих в последнюю неделю в 2 раза превышает число тех, кто хочет сделать первую прививку.

«Вакцинация и бустирование, третий компонент, они позволяют избежать тяжелых случаев течения заболевания. Люди, которые вакцинированы, они, как правило, болеют бессимптомно, либо в легкой форме», - добавила вице-мэр.

В Москве и Санкт-Петербурге уже ведутся исследования назальной двухкомпонентной вакцины от коронавирусной инфекции.