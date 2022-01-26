РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 янв. Волонтеры Подольска с 27 января по 4 февраля проведут сбор мужской обуви и посуды для приюта бездомных, сообщается в группе «Георгиевское сестричество милосердия» в соцсети «ВКонтакте».

Благотворительная акция Георгиевского сестричества «Ботинки» по сбору мужской обуви, кастрюль и сковородок направлена на помощь подольскому приюту для бездомных «Дом помощи». Передать обувь и посуду можно на первом этаже в Воскресной школе Георгиевского храма с 9:00 до 17:00.

С «Домом помощи» Георгиевское сестричество плодотворно сотрудничает более 2 лет. Многие бездомные обрели в приюте кров. В том числе бездомные пациенты из областного ожогового отделения, которое окормляет сестричество.

Проживающие в «Доме помощи» люди имеют работу, трехразовое питание, общение, им помогают восстанавливать документы для последующей нормальной жизни в социуме.

В приюте всегда дефицит мужской обуви всех размеров. Поэтому жителей округа просят поделиться мужской обувью в хорошем состоянии. Возможно, у кого-то на полках шкафа лежат без дела новые ботинки. Волонтеры будут признательны, если все желающие передадут их в рамках акции для нуждающихся людей.