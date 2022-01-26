РИАМО - 26 янв. Депутат Госдумы РФ от 120 округа Московской области, член комитета по строительству и ЖКХ Сергей Колунов сообщил, что Подмосковье является наглядным примером постоянного развития и успешного совершенствования системы местного самоуправления. Об этом сообщает пресс-служба депутата.

25 января в первом чтении в Государственной Думе был принят законопроект, направленный на формирование одноуровневой системы местного самоуправления в России, базового этапа единой системы публичной власти в РФ.

«Важно, что в процессе подготовки законопроекта в ряде регионов был начат процесс совершенствования механизма местного самоуправления. Московская область – наглядный пример работы региональной власти, которая на благо жителей выстроила успешное системное взаимодействие с органами местного самоуправления. Многое из того, что включено в законопроект об общих принципах организации МСУ, в нашем регионе уже реализовано», - сказал Колунов.

Он уточнил, что речь идет об укрупнении муниципалитетов и поэтапном переходе на одноуровневую систему местного управления, закреплении за городскими и муниципальными образованиями идентичного объема неотъемлемых полномочий, рейтинговании органов местного самоуправления и непосредственного глав по целому ряду показателей, усилении ответственности руководителей органов местного самоуправления перед высшим должностным лицом субъекта РФ.

«На сегодняшний день, Московская область – один из самых динамично развивающихся регионов. Бесспорно, что в этом огромная заслуга губернатора Андрея Воробьева и его команды – правительства Московской области. Успешность командной работы подтверждается лидерством Подмосковья в рейтингах развития инфраструктуры, качества жизни, доступной среды, инвестиционной привлекательности», - добавил депутат.

Он напомнил, что перепись населения показала серьезный рост числа жителей Подмосковья, а это, по его мнению, является лучшей оценкой привлекательности региона для жизни.

«Необходимо отметить, что законопроект о местном самоуправлении еще будет дорабатываться и публично обсуждаться. По итогам его принятия, большая часть положений вступит в силу до 1 января 2023 года. А в целом, на переходный период запланирован более длительный срок – до 1 января 2028 года», - сказал Колунов.