РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 26 янв. Заведующая отделом по работе с молодежью ДК «Мир» Наталья Гусева совместно с инспектором ГИБДД Домодедова Ксенией Беловой организовала и провела для студентов колледжа «Московия» познавательную беседу «Студенчество за безопасность дорожного движения», сообщается на странице пресс-службы администрации округа в соцсети «ВКонтакте».

Юношам и девушкам напомнили о безопасной езде в качестве пассажира и водителя, а также о правилах поведения пешехода в разное время суток, в частности о ношении светоотражающих элементов.

В конце беседы всем раздали информационные буклеты.